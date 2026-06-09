影/台南機車男追撞垃圾車「噴進貨斗」 幸運輕傷自行爬出
台南昨（8）日發生一起驚險車禍，一名男子騎乘機車行經官田某路段時，不明原因追撞前方正在收垃圾的垃圾車，男子整個人噴近貨斗內，所幸僅輕傷又自行爬出一旁阿伯目擊傻眼。
警方調查，昨（8）日下午5時許，一輛垃圾車行經台南市官田區八田路三段沿途收垃圾，突然後方一台機車高速追撞，機車騎士連人帶車衝進垃圾車後斗，機車反彈掉回路面，機車騎士整個人噴近貨斗內。
垃圾車的行車記錄器清楚錄下整個過程，騎士噴進貨斗後又自行爬出，垃圾車後方一名正在倒垃圾的阿北目擊當下傻眼，回過神來立刻上前幫忙攙扶騎士，所幸機車騎士僅受輕傷無生命危險。
轄區警方獲報立刻派員趕赴現場依車禍事故流程處置，車禍原因與肇責仍待調查釐清；警方呼籲民眾行經垃圾車作業路段時應減速慢行保持安全距離，以免類似事故發生。
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