影/台南泥醉賓士男「零煞車撞死女清潔隊員」 酒測大超標

台南市安平區今（16日）上午有女清潔隊員遭賓士車撞死，跟駕駛男友就此陰陽兩隔，肇事的賓士車駕駛酒測值也出爐，竟是嚴重超標的每公升0.95毫克，等於是泥醉狀態下闖下大禍。

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

回顧整起慘劇，23歲的死者陳姓女子，跟男友都是同一間民間清潔公司的員工，當時男友負責開垃圾車，她站在車後幫忙收垃圾作業，上午8點9分左右，48 歲鄭男開的賓士車，高速零煞車往垃圾車尾高速撞上，2秒時間陳女根本來不及逃，當場傷重慘死。

車禍現場。（圖／中天新聞）

男友目睹愛人就這樣跟自己陰陽兩隔，連再見都來不及講，當場崩潰失聲痛哭，令人看得是相當不忍，而鄭男經酒測數值高達每公升0.95毫克，肇事後還一度無法自行下車，因為喝得實在太醉，警方當下已將他依涉犯《刑法》公共危險罪逮捕並扣車，偵訊後將移送台南地檢署偵辦。

車禍現場。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

車禍瞬間。（圖／中天新聞）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

事發現場。 （圖／翻攝「台南大小事 」 ）

