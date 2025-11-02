影/台南街頭噩耗！多車撞毀「傳1人慘死」、豪車駕駛落跑

最新消息，根據「台南道路救援張家班」群組資訊，在永成路三段靠近陸橋處，今（2日）清晨5點多發生重大車禍，含肇事車輛在內共3車、1輛機車被撞毀，零件四散，車體、車頭都嚴重毀損，據傳肇事的瑪莎拉蒂豪車駕駛當下攔計程車落跑，慘烈現場也曝光。

車禍現場。（圖／台南道路救援張家班群組，下方小圖是傳出死亡的女騎士）

據現場目擊民眾表示，肇事的是一輛瑪莎拉蒂豪車，事發時車上還載著一個妹子，妹子沒跑成被攔下，車子疑似是權利車，2輛被撞到的轎車是停路邊遭殃及，倒在地上的是一個婦人騎車被撞到，目前傳出已經身亡，而截至記者上午8點發稿為止，該處仍被警方封鎖處理中，請用路人及早繞道通行，落跑的瑪莎拉蒂駕駛也傳出是剛從台南某知名酒店喝完酒離開，但是否真有酒駕或毒駕，仍有待警方將人逮到後進一步釐清。

廣告 廣告

女機車騎士頭部血噴滿地，傳出已當場身亡。（圖／台南道路救援張家班群組）

車禍現場。（圖／網友YU Eunice授權使用）

車禍現場。（圖／網友YU Eunice授權使用）

疑似肇事的瑪莎拉蒂豪車駕駛，已經搭計程車落跑。（圖／網友YU Eunice授權使用）

車禍現場。（圖／台南道路救援張家班群組）

車禍現場。（圖／台南道路救援張家班群組）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

欠房租又失聯房東租屋處查看聞惡臭 驚見房客陳屍逾1周

新店大火！火光沖天 4棟鐵皮屋陷火海、幸無人受困

不滿與友聊天！彰化男持鐮刀狠砍8旬母致死 遭羈押