影／台南被打造成「信賴城市」 她揭陳亭妃被冷落：爹不疼娘不愛

王鴻薇批台南變成「信賴城市」，揭露陳亭妃遭冷落「爹不疼娘不愛」。

民進黨南二都市長黨內初選今天（12日）展開，立委王鴻薇接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問時批評宣傳造勢砸錢不手軟，黨主席賴清德球員兼裁判，早有欽定人選，硬是把台南變成一個「信賴城市」。

王鴻薇指出，民進黨長期以來將臺南、高雄視為囊中之物，反正推個西瓜出去，他們也會當選，所以黨內初選就變得很激烈，這幾屆以來又以這次最激烈，因為同時上演多組人馬相爭，賴清德球員兼裁判，他照理講是黨主席，可是一開始就已經有欽定人選，其他人不只是被打壓，還被司法手段機器伺候。這幾個月臺南、高雄初選，完全是大選規格，他們真的好有錢，去台南看到好多的看板，去高雄看板也是超級多，然後造勢動不動就幾千人、上萬人，錢也花得不少。

王鴻薇揭露，陳亭妃在台南好像有點爹不疼娘不愛，尤其臺南的立委很多以新系為主，就是吃人夠夠全拿，立法院中庭常辦一些地方農特產品活動，臺南辦每次都很故意，都是什麼林俊憲、郭國文、林宜瑾、賴惠員，好像忽視民進黨在台南還有一個立委，他們開記者會，公聽會也是一樣，獨漏陳亭妃，就是故意漏掉她，在台南已經非常明顯了，就必須是一個信賴城市。

王鴻薇認為，民進黨這次初選做到這麼絕、這麼慘烈，選後再喊團結不容易。