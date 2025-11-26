影/台南警破假幣商詐騙6千萬 主嫌辯：被害人轉給詐團

台南市警方破獲以鄭姓男子為首的假幣商詐騙集團，該集團透過臉書、IG及LINE等社群平台，以投資虛擬貨幣為餌，誘騙40名被害人購買泰達幣後，再將被害人錢包內的虛擬貨幣操控轉出，導致被害人血本無歸，詐騙總金額高達6千多萬元。

台南市刑大破獲一起假幣商詐騙集團，共有40名受害者，慘被騙走6千萬。（圖／警方提供）

呂姓男子等40名被害人於2022年10月至2024年10月間，透過臉書、IG等社群軟體或LINE通訊軟體，認識詐欺集團成員並互加帳號。詐團成員以話術誘騙被害人投資虛擬貨幣，聲稱每月獲利高達20%，並傳送APP連結要求被害人下載假投資應用程式並註冊。當被害人註冊後，詐團成員再佯稱為客服人員，提供一組錢包地址給被害人。

警方調查，當被害人欲入金投資時，詐團成員會要求被害人先申設註冊國外幣安，或OKX等交易所錢包地址，再以話術要求被害人，以泰達幣入金投資，並指定傳送假幣商之LINE連結。待幣商派出業務與被害人面交取款，將泰達幣打入被害人於國外交易所，申設註冊之錢包地址後，再以話術要求被害人從自己錢包地址打入詐團提供之錢包地址，錢包內泰達幣即被詐欺集團馬上操控轉出。當被害人發現投資的錢有去無回，找上鄭姓幣商時，鄭男辯稱「是你們自己轉給詐團」。

警方攻堅。（圖／警方提供）

台南市刑事警察大隊科偵隊，接獲情資後成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經由通聯調閱、幣流分析、數位鑑識等資料，掌握鄭男為集團金主，另有水房成員及假幣商車手，計有陳姓、林姓、陳姓、鄭姓、藺姓等5名嫌犯。

警方於今年9月至11月實施兩波搜索拘提，分持搜索票、拘票至南投、基隆等地，共緝獲該假幣商集團6人到案，查扣手機等證物。鄭男遭聲押獲准，警方並向台南地方法院聲請裁定扣押，鄭男名下2筆價值150萬6330元土地、1棟價值176萬640元房產獲准，查扣總價值計2147萬餘元。全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方將持續追查其他共犯。

