影/台南足療師派出所前隨機砍人 勇警還原驚險經過

一名男子昨晚在台南市南區金華派出所前隨機砍人造成2人受傷，派出所內員警衝出來使出大外割制服男子，才未讓傷亡擴大，警方今將他依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

嫌犯追砍被害人到派出所門口遭制伏。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯陳姓男子（29歲）為一名足療師，近日疑因感情問題導致精神狀態不穩，昨（3）日晚間8時許情緒失控跑到台南市南區金華路二段金華派出所前，持足療刀隨機攻擊路人，造成2名無辜路人無辜遭砍傷，所幸緊急送醫後無生命危險。

警方查扣犯案用刀械。（圖／翻攝畫面）

陳男像發了瘋一樣追砍無辜路人，其中一名被害人衝進派出所求救，員警第一時間使出大外割將陳男撂倒在地壓制逮捕，及時阻止傷害擴大，陳男遭逮後拒絕夜間偵訊，今日上午應訊時仍精神狀態不佳，面對警方詢問均以單字回答，甚至說不知道為何會隨機攻擊路人，犯案動機仍不明。

廣告 廣告

警方今舉行記者會說明案情，制伏嫌犯的警員王聖豪也現身還原現場，他表示衝出派出所時就看到陳男手上拿著刀瘋狂攻擊，他立刻上前抓住他用大外割將他壓制在地，其他同仁也前仆後繼上來幫忙，同事陳男手上刀也被打掉，面對驚險處境王員說，當時身上沒穿防彈背心只有槍和無線電，但他沒想這麼多「看到民眾有危險就衝上去了」。

王員原為軍職上尉退役後考上警察在台中服務，他低調地說太太很擔心所以不敢跟家人說太多；警方今早訊後將陳男依傷害罪嫌移送台南地檢，後續將持續追查犯案動機。

延伸閱讀

《艋舺》刺青指導李耀鳴痛毆馬偕醫 3罪名遭函送法辦

「超派鐵拳」打到Toyz頭破血流 超哥繳18萬罰金結案

影/不到1個月！北車M7再爆隨機攻擊 2男大生抓寶突遭重踹