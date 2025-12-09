影/台南轎車撞庇護島翻覆「四輪朝天」！ 驚險瞬間曝

台南市北區西門路與和緯路口昨（8）日晚間發生一起自撞翻車事故。一輛白色轎車疑似因轉彎不慎，擦撞庇護島後翻覆，整輛車「四輪朝天」側倒於馬路中央，嚇壞路過民眾，現場車流也一度受阻。

台南市北區西門路與和緯路口8日發生一起自撞翻車事故。（圖／中天新聞）

台南市警第五分局交通組長許双繻指出，昨日晚間9時許，陳姓男子駕駛自小客車沿和緯路準備左轉進入西門路時，不慎擦撞庇護島，導致車輛翻覆。陳男左膝受傷，已由救護人員送醫治療；經警方酒測確認無酒駕情形。

台南市北區西門路與和緯路口8日發生一起自撞翻車事故。（圖／中天新聞）

警方表示，事故現場經交管疏導後已排除車流阻礙，肇事責任及相關路況由本分局調查釐清中。警方同時提醒民眾，夜間行車轉彎時，應注意道路設施並減速慢行，以避免類似事故發生。

廣告 廣告

台南市北區西門路與和緯路口8日發生一起自撞翻車事故。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

5.7地震太恐怖！東大門夜市「200kg招牌」被晃掉 路人差點沒命

想長高每天跳繩千下！ 2女童竟「卵巢扭轉」險喪命

左營槍擊案「殺人帳單」近千萬！買槍買車嫌犯還「出國深造」