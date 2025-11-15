影/台南透天厝頂樓「火光沖天」！5戶遭波及 幸無人傷亡

台南市歸仁區民權一街於今（15）日下午發生一起透天厝火警，火勢自一棟三層樓透天厝的鐵皮頂樓燃起，並迅速蔓延波及鄰近住戶。經初步了解，目前火勢已受到控制，此次火警共影響5戶住家，所幸未傳出人員受困或傷亡。

火警於下午1點29分許發生，目擊者表示，火光與濃煙從頂樓竄出，火勢迅速蔓延至整排鐵皮屋頂，現場濃煙直衝天際，情況危急。消防單位接獲通報後，即派遣保西、仁德、大灣、安和、歸仁與關廟等分隊共12車警消23人，緊急趕往現場進行搶救，目前火勢已受到控制，但起火原因仍待調查釐清。

此次事件雖未造成人員傷亡，但5戶住家受到不同程度的損害，部分住戶財物恐遭焚毀。當地居民對此深感震驚，並希望相關單位能盡速查明起火原因，避免類似事件再次發生。

