影/台南鐵皮倉庫火警！2民宅慘遭火舌延燒

社會中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 新北報導北市一名王姓男子透過iRent系統，租汽車到新北萬里散散心，沒想到途中遇到警方攔查，說是失竊車，他被當成嫌疑犯，還被帶到派出所，後來發現，原來這輛車曾發生客戶未按時歸還，租車業者提告侵占，雙方後來和解，但警方系統沒有同步更新，才會顯示失竊車，也讓當事人直呼，也太倒楣。警方 vs. 王姓駕駛：「這是怎麼回事？(我租的)，租的？(嗯，怎麼了)，這台車是失竊，(真的假的？)」一聽到，租來的汽車，是一台失竊車，讓王姓駕駛大聲驚呼，完全不敢相信。「報告一下你的身分證，上面應該有你的個資！」警方要王姓駕駛拿出證件，王姓駕駛當場回說，「有，還是我拿給你」。主動配合警方查案，這名王姓男子22日晚間，透過iRent平台租車，從台北市一路開車到新北萬里散散心，沒想到途中，竟然遇到警方攔查，原來，警方透過AI巡防系統，發現是失竊車，立刻將王男帶回派出所，還盤問一個小時，細查之下，竟然是一場烏龍。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「經聯繫本案報案人，租車公司黃姓業務表示，今年9月曾因客戶借車未依時歸還，遂代表租車公司前往臺中市警局第五分局東山所報案提告侵佔，警方系統亦會顯示為車輛為失竊狀態，後雖與承租人達成和解，惟和解後，並未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，致該車仍為車輛失竊狀態」。衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局（圖／翻攝自''Threads@yo850418）事後，王男也在社群平台PO文說，沒想到，這麼神奇的事情會發生在自己身上，沒想到租iRent，租到失竊車，還被警察當成嫌疑犯。原來曾發生有客戶未按時歸還，遭提告侵占，不過最後和解收場，但警方系統沒有同步更新。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「立即聯繫告知本案報案人，請他儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會」。租車租到失竊車 iRent回應說造成會員不便深感抱歉（圖／民視新聞）iRent平台業者也回應說，本次事件因車輛通報狀態未及時更新，造成會員不便，深感抱歉，除了全額刷退訂單外，並額外補償iRent時數。業者致歉、警方也坦承烏龍，但對當事人來說，租個車被當嫌疑犯，也太倒楣！原文出處：衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局 更多民視新聞報導宜蘭蘇澳驚險人車分離！騎士噴飛滑行數公尺 秒站起僅受輕傷18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰前綠委陳歐珀涉貪500萬交保！ 北院裁定理由曝光

民視影音 ・ 1 天前