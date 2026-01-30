(影)台南鐵路地下化全線軌道接合完工 交通部：力拚年底通車

[Newtalk新聞] 台南鐵路地下化再創里程碑！交通部鐵道局今(30)日於台南舉辦「鐵路地下化工程全線軌道接合典禮」，鐵道局與工程團隊克服用地取得及文資遺構等影響，順利完成永久軌全線軌道接合，將力拼今年年底達成地下化通車目標。





交通部鐵道局指出，繼去年10月完成東門陸橋南北側最後一段隧道結構工程後，在工程團隊長期投入努力下，克服用地取得及文資遺構等影響，今日順利完成永久軌全線軌道接合，為後續通車奠定關鍵基礎。

廣告 廣告





交通部長陳世凱表示，這項計畫深受賴清德總統與卓榮泰院長的重視與支持，在各級民代、黃市長率領市府團隊全體總動員的合作下，突破工程重重限制，終於今日迎來最後一段軌道接合。永久軌全線鋪設完成，也象徵台南的都市縫合正式啟動，後續即可進行系統機電辦理供電、號誌、通訊佈纜及道旁設備安裝等作業。





今日在交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲及鐵道局長楊正君等人見證下，宣布順利完成永久軌全線軌道接合，陳世凱表示，期許鐵道局團隊，在確保工程品質與安全前提下持續趕辦工項，全力朝今年年底地下化通車目標邁進。





鐵道局說明，台南鐵路地下化全長8.23公里，除將台南車站改建為地下車站外，並新增林森及南台南等2座地下通勤車站。115年底第一階段地下化通車及台南地下車站啟用後，林森站及南台南站則預計118年、119年分別投入營運。隧道內全面採用無道碴連續長銲鋼軌設計，並透過振動控制技術降低列車噪音與共振，兼顧行車安全，並提升乘車舒適度。此外，地下化通車後，沿線將消除平交道、地下道及陸橋等23處平面或立體交會設施，有效改善市區交通瓶頸。











查看原文

更多Newtalk新聞報導

泰國台籍店員助槍殺遭判7年 高院撤判決發回更審

澄清北宜高鐵4大爭議！鐵道局公布直鐵難產原因：賀陳旦105年也投反對票