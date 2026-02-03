影/台南驚傳「隨機砍人」！派出所前歹徒持刀亂砍3人緊急送醫

台南驚爆「治安大屠殺」！有民眾3日晚間8時許，行經南區金華路二段時，目擊到一起疑似隨機砍人事件。據了解，當時有民眾過斑馬線時，不知原因被不名人士手持30公分獵刀刺傷，路過民眾見狀後，趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援，目前事件詳細原因仍在調查中。

台南今（3日）晚間街頭驚傳隨機殺人。（圖／翻攝記者爆料網）

有民眾於3日晚間在社群平台Threads上發布一段影片，將影片放上網路平台上，事情發生在3日晚間8時許，地點位於金華派出所附近，畫面左上方可以看見，當時有多名行人正在穿越斑馬線，隨後黑衣男子不明原因與多名路人發生肢體搏鬥，黑衣男子手持刀並揮砍藍衣男子，路過民眾見狀後，趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場救援。

據悉，身穿黑衣的兇徒在金華派出所門口僅30公尺處的斑馬線上，持30公分獵刀瘋狂攻擊路人，短短180秒內導致3人重傷，其中包括臟器外露、拇指斷裂的慘況。更令人震驚的是，兇徒行兇後竟拎著滴血的凶器，直接闖入派出所值班台前棄刀，隨後迅速消失在黑暗巷弄內。

對此，稍早台南市第六分局金華派出所稍早證實有發生該起糾紛事件，警方在5分鐘內迅速逮捕嫌犯，但這起事件無疑對公權力造成了巨大挑戰，引發社會譁然，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

人員傷亡：3人送醫。

1.男42歲，腹部有穿刺傷，清醒，送成大

2.女32歲，背部有穿刺傷，清醒，送成大

3.男29歲，大拇指1.5CM，清醒，送郭綜合。

