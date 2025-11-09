影/台南驚見碾米廠大火！黑煙「狂竄包圍」1人緊急送醫

台南市後壁區今（9日）發生嚴重火警，知名的聯發碾米廠不明原因陷入火海，黑煙狂竄畫面相當嚇人，警消獲報後趕來灌救，現場燒得一片焦黑的畫面也曝光。

事發現場畫面。（圖／中天新聞）

台南市消防局指出，事發時間約在今天上午11點50分，起火地點是廠區內的1樓鐵皮建物，有明火跟黑煙竄出，獲報後一共派遣後壁等分隊人車共21車、38人，也同時通報局內長官、110、區長、自來水、台電、瓦斯、環保局。

事發現場畫面。（圖／中天新聞）

警消人力抵達現場後，發現有1人受困該起火建物內，旋即展開搶救，直至中午12點11分將人救出，所幸意識清醒，目前還在醫院被救治，起火的確切原因仍有待火調科做進一步的調查跟釐清。

事發現場畫面。（圖／中天新聞）

