影/台南「林家肉燥飯」宣布熄燈 賴清德曾到訪光臨
經營35年的台南知名小吃「林家肉燥飯」昨（3日）無預警宣布歇業，消息曝光後，大批粉絲湧入留言表達不捨。據悉，賴清德總統任職副總統時也曾到此店用餐。
林家肉燥飯昨（3日）在臉書粉專發布歇業公告，表示老闆及老闆娘年事已高，才忍痛做出歇業的重大決定，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持。老闆也強調「林家肉燥飯的扛棒，會繼續扛在肩上，無論未來走向何方，也請再給我們支持！加油！打氣！」
林家肉燥飯在台南頗有知名度，是不少在地人的口袋名單之一，自1990年開業，最初在南園街養生市場起家，之後搬遷至安和路一段繼續營業。「肉燥飯」內用小碗只要10元，大碗20元，從以前都沒漲過。
老闆娘透露，豬肉漲價時他們都沒漲，因為附近很多做工的人，這些都是辛苦人，要讓工人消費得起，所以一直都沒漲價。
