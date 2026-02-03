影/台南「派出所門口隨機砍人」最新！染血20公分足療刀曝光

台南市南區昨（3日）夜間發生隨機攻擊事件，29歲陳姓足療師疑因感情受挫失控，竟然拿著足療刀在街上見人就砍釀成2名路人受傷，中一位逃到派出所階梯上，他竟發狂繼續追砍當場被壓制，20公分長的兇刀也曝光。

陳男正要砍下去時，被員警群起衝出阻止。 （圖／翻攝「台南大小事」，經授權使用）

現年29歲的陳姓男嫌犯，昨晚8點左右在金華派出所外的路口開始行兇，傷者共計有42歲李男跟32歲葉女，2人都被送成大醫院救治，所幸沒有生命危險，陳男自己也右手拇指受傷，而據警方調查，陳男疑似跟女友分手感情受挫，精神狀態極度不穩，竟將平日替客人修腳皮的專業刀具當成武器，衝到路上隨機攻擊。

其中李男被砍後趕緊跑到身後的金華派出所大聲求救，但陳男竟發狂緊追，就在他要把倒在階梯上的李男砍下去時，所內員警見狀立即上前阻止，經過一番扭打成功將他制伏，而他用來砍人的足療刀長達20公分，有明顯殺傷力，目前他仍被偵訊釐清犯案動機中。

陳男在街上隨機攻擊路人。 （圖／翻攝「台南大小事」，經授權使用）

陳男犯案的兇刀。 （圖／中天新聞）



