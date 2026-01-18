影/台南「無法逆轉」超硬大場面！賓士飛撞爛掉民眾驚呆

發生瞬間整輛車宛如砲彈相當驚悚！今（18日）上午在台南市中華東路上發生嚴重車禍，有輛賓士車疑似操作不當，整輛飛衝撞擊柱子，把旁觀民眾都驚呆了。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據了解，整起事件發生在上午10點左右，肇事的是一位蔡姓男子，當時他開著賓士從停車場駛出後，就高速飛撞上柱子，車頭跟車身都嚴重毀損，蔡男跟他車上的乘客都受到四肢跟脖子擦挫傷，不過2人表示自己就醫即可。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

現場監視器畫面也曝光，只見賓士高速衝過低矮分隔島後，就飛衝往柱子方向過去，蔡男經警方檢測酒駕值是0，確切肇事原因仍有待釐清。

衝撞瞬間。 （圖／中天新聞）

