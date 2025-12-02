影/台南55歲男失控！搖斷智慧停車柱、地磚砸臉 警消速送醫

緊急狀況！台南市南區1名55歲劉姓男子情緒失控，突然在大同路上毀損智慧停車柱，又被自己手中磚塊砸傷，所幸意識尚清楚，劉男由家人陪同送往台南新樓醫院治療，未來可能面臨交通局求償。

台南市南區1名55歲劉姓男子1日下午因不明原因情緒失控，大力搖晃路邊的智慧停車柱。（圖／翻攝畫面）

警方表示，事件發生於1日下午4時31分，民眾報警稱南區大同路2段有人「路倒」，且劉男一直猛力搖晃路邊智慧型停車柱，員警趕到現場時，1名55歲劉姓男子因不明原因情緒激動，劉男破壞路邊智慧停車柱後，又出現自傷行為，警方先穩定現場狀況，隨即通報救護人員到場評估。經確認，當時劉男意識清楚，臉部明顯有多處擦傷，後由其家屬安撫劉男情緒，並陪同前往台南新樓醫院就醫。

劉男突然倒地，有民眾注意到異狀立即報警。（圖／翻攝畫面）

附近民眾上前關心劉男狀況。（圖／翻攝畫面）

交通局停車營運科長陳英傑表示，事發後廠商已立刻通報警方 。（圖／翻攝畫面）

事發當下的動靜引起附近民眾注意，交通局停車營運科長陳英傑指出，事發當下廠商也趕緊向警方報案，將協助警方調查事件。另據《TVBS新聞網》報稱，目擊者表示，當時先聽見劉男大叫，接著就造成智慧停車柱毀損，最終這根價值1萬5000元左右的停車柱被搖斷，目前暫以三角錐、繩子固定，劉男恐怕將面臨賠償問題。

價值1萬5000元左右的智慧停車柱損壞，目前以三角錐、繩子暫時固定。（圖／翻攝畫面）

