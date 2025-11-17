(影)台大大氣系祭品文翻車！地理系霸氣送350杯飲料 大排長龍畫面曝光

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風逼近之際，一名自稱「台大大氣系」的網友預測台北至少會放2天颱風假，並發下豪語「少1天我請100份雞排加波霸奶茶」，賭輸後表示雞排300份仍會發，但飲料只有100份，不少人到指定地點排隊卻撲空，讓另一名台大地理系的學生看不下去霸氣表示，「大氣系祭品文，地理系出！」，提供350杯手搖飲於今(17)日12時發放，時間還沒到現場就大排長榮，排隊領飲料。





一名自稱台大大氣系的網友9日在臉書粉專「黑特帝大」發文指稱，11月12至14日台北至少會放2天颱風假，少一天颱風假就請100份雞排加波霸奶茶，發放時間為昨日中午12點，發放地點在台大傅鐘下方，不過，鳳凰颱風期間台北並無放假，預測失敗後，該名學生承諾仍會按約定發放300份雞排，但珍奶只有100杯，因此不少人興沖沖清晨就到校園排隊，但沒想到卻被放鴿子引起熱烈討論。

對此，另一名台大地理系的學生看不下去指出，「地理系大氣組不守信用，作為原本都是同一家的地理系地學組(現地理環境資源學系)感到羞愧，這邊承諾11月17日中午12點一樣時間，丘森茶室北車店(北車微風廣場二樓西三門電扶梯上去)，提供300杯手搖飲兌換(先到先兑)，大氣系祭品文，地理系出！」





這件事也被店家證實，且除了原本的300杯以外，另一名學姊又加碼50杯，等於總共送出350杯，11時半發號碼牌，12時開始發放，果然時間還沒到現場就大排長榮，依序排隊領飲料。

