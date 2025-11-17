影/台大電機系學長霸氣發400份雞排！網友真的領到了

台大大氣系學生日前預測颱風假失準，承諾發雞排卻放鳥，引發外界對台大聲譽的質疑。一名台大電機系學長看不下去，今（17）日下午3點自掏腰包在校門口發放400份雞排，成功挽回母校名聲。

該名台大電機系學長在社群平台上表示「看不下去了，身為台大校友，必須捍衛我們母校的尊嚴」，決定接力發放雞排，並喊話「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排」。由於未事先向校方申請許可，校警要求活動移至校門口進行。17日下午不到3點，就有大批台大學生聚集等候，現場可見學長抬著一箱箱雞排準時現身發放。

有網友去到現場排隊，最後真的領到，還在社群平台發文感謝台大電機工程學系大學長的雞排，還表示「真的很荒謬，但是很有趣」，並附上自己拿到雞排的照片。

