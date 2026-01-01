影》台東元旦升旗3千人齊聚 東大附小獻唱「飛向2026」迎新年

台東元旦升旗。（蔡旻妤攝）

台東元旦升旗。（蔡旻妤攝）

迎接民國115年到來，台東縣政府1日上午在縣立體育場舉辦元旦升旗典禮，吸引逾3000名民眾到場參與；活動尾聲由東大附小合唱團演唱自創曲〈飛向2026〉，在歌聲與祝福中，陪伴民眾迎向嶄新一年，成為典禮最溫暖的畫面。

台東賓茂國中。（蔡旻妤攝）

台東縣政府今（1）日上午在縣立體育場舉行「迎向新程」元旦升旗典禮，現場湧入超過3000名民眾及各界代表，典禮開場則由太麻里鄉賓茂國中VASA原舞團以排灣族聚會歌謠獻唱，為新年揭開序幕，展現原民文化特色。

廣告 廣告

東大附小師生。（蔡旻妤攝）

東大附小於台東元旦升旗表演。（蔡旻妤攝）

活動尾聲的彩蛋演出，由東大附小合唱團登台演唱自創曲〈飛向2026〉，童聲清亮純淨，唱出對新年的期待與祝福，不少家長與民眾紛紛拿起手機記錄，成為今年元旦升旗典禮最令人印象深刻的片段。最後，貴賓將象徵「十全十美」的彩球拋向台下觀眾，祝賀2026新年快樂，為元旦升旗典禮畫下圓滿句點。

饒慶鈴表示，縣府今年將持續推動社會福利政策，包括70歲以上長者健保自付額由縣府全額代繳，以及公立國中小學生營養午餐免費，盼減輕家庭與長者負擔，讓更多縣民感受到新年的溫暖。她也預告，7月3日至8月20日將舉辦台東博覽會，邀請縣民成為台東代言人，走進台東、認識台東。

更多中時新聞網報導

素食兒少更健康 注意營養均衡

造林換碳權 環團：應考量天災避險

文化幣加碼 13至22歲每年都領1200點