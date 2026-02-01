影》台東卑南溪口驚見「環保杯鷗」？黑尾鷗遭海廢纏身

出現在台東卑南溪的1隻黑尾鷗遭海廢纏身，鳥友盼相關單位救援。（蔡旻妤攝）

出現在台東卑南溪的1隻黑尾鷗遭海廢纏身，鳥友盼相關單位救援。（蔡旻妤攝）

台東卑南溪出海口近日驚見揪心一幕！入冬以來大批黑尾鷗在此過冬，卻有鳥友發現，其中1隻黑尾鷗身軀被疑似釣魚線與保麗龍殘骸重重綑綁，遠看宛如揹著1個「杯子」，鳥友感嘆「人類自備環保杯省5元，動物揹『環保杯』卻是付出生存代價」盼希望相關單位救援。

「如果沒人救援，這隻鳥恐怕活不下去」目擊鳥友表示，這隻被稱為「杯子鷗」的黑尾鷗，身上纏繞的疑似是釣客遺留的廢棄魚餌或海漂垃圾，由於異物牢牢套住軀幹，不僅起飛吃力，飛行一段距離就必須降落，完全無法像往常一樣靈活覓食。

鳥友觀察也發現，該黑尾鷗大多數時間都形單影隻，在溪口內側，偶爾試圖要跟同伴群飛，因為身上異物干擾，起飛一下子就降落，已嚴重影響其飛行及覓食能力。

