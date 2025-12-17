影/台東南橫「火流星」閃過！綠色光芒劃破夜空

台東縣南橫公路埡口地區16日晚間7時許驚現火流星，光芒劃破夜空的瞬間，被台東縣府架設的4K即時影像系統清晰捕捉，讓許多網友嘆為觀止。

台東縣南橫公路埡口地區昨晚驚現火流星。（圖／翻攝畫面）

台東縣政府交觀處表示，火流星 （Bolide）是一種極亮的流星，通常指亮度達到-4等或以上的天文現象，是由較大的流星體（直徑通常 1 公尺以上）進入地球大氣層，與空氣劇烈摩擦燃燒，產生耀眼的光芒，甚至會發出巨響、在空中爆炸，留下的尾焰像火龍，有時能在白天看到，它比普通流星更亮、持續時間更長。

交觀處指出，這顆火流星最初僅是細長的白色光線，但進入大氣層之後，瞬間爆出綠色光芒劃破夜空，短暫的照亮了雲海及山巒，如同一場小型「煙火秀」，震撼畫面讓許多民眾都嘆為觀止。

