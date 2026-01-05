影/台東台9線加油站外驚傳嚴重車禍！北上車道封閉中

今（5）日晚間6點左右，台東縣大武鄉台9線420K+600處（尚武中油加油站外），驚傳嚴重車禍事故，傷亡情況不明。目前北上車道已全面封閉，交通受阻。若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

今（5）日晚間6點左右，台東縣台9線420K+600處（尚武中油加油站外），驚傳嚴重車禍事故，傷亡情況不明。（圖/民眾提供）

據初步消息，事故發生於晚間6點左右，現場已有警方到場處理並進行交通管制。目前傷亡情況尚未明朗，相關單位正在現場進行救援及事故處理工作，請用路人留意改道或延後行程，並配合現場交通管制措施。

