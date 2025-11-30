影/台東吊車翻覆入海又燃燒 1命危1重傷

目前狀況緊急！位於台東縣的成功漁港，今天（30日）上午發生工安意外，有輛吊車突然失控翻覆，吊臂插入海中，車體倒在堤防上，車內2工人1人命危1人重傷受困，警消持續搶救。

事發現場。 （圖／中天新聞）

據了解事發時間在上午11點左右，當時該車在吊掛消波塊時突然失控翻覆，導致駕駛艙內2名工人受困，警消獲報趕來時其中1人已經沒有呼吸心跳，另1人意識尚清楚，但是腳被夾住，目前正破壞車體救援中。

救援畫面。 （圖／中天新聞）

整輛吊車的吊臂插在海水中、車體側翻，還一度起火燃燒，所幸目前被暫時撲滅，但目前狀況仍危急，不知車體何時會復燃，警消仍和時間賽跑中。

事發現場。 （圖／中天新聞）

事發現場。 （圖／中天新聞）

