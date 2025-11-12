影》台東太麻里溪暴漲溢堤 縣府急調怪手擲太空包擋水
鳳凰颱風挾帶豪雨來襲，台東縣金針山測站今（12）日累積雨量已達162毫米，導致太麻里溪水暴漲，位於溪流上游、隸屬台東縣政府管轄的取水口發生溢流，民眾痛批「疏濬沙石堆放在溪岸，水一來全被沖走，根本沒用」。目前縣府已調派怪手投擲太空包阻擋水流，後續將規畫設置防洪牆，加強防護。
台東縣今日風雨漸緩，但雨勢集中在太麻里、金峰、卑南等鄉鎮，太麻里溪水暴漲，滾滾濁流越堤而下，防汛道路一度積水成河。香蘭村長蕭惠明指出，上午接獲村民通報取水口溢堤，隨即通報縣府搶修。
蕭惠明說，受八八風災影響，上游泥沙淤積嚴重，雖然縣府持續疏濬，但泥砂量極，「一下雨就飽和」，所幸目前雨勢不大，未危及村民家園。
雷姓民眾直言，平常河道疏濬作業「沙石都沒有運出去，只是堆在河的兩邊，颱風一來、大水一沖，又全流回河床裡，根本沒用！」
縣府建設處副處長馬志安說明，縣府接獲通報後，立即調派2部怪手及30個太空包前往現場搶修，後續將規畫增設防洪牆，降低未來再度發生溢堤的風險。
