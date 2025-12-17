影》台東漁民捕獲懷孕長尾鯊 「鯊魚寶寶」體外孵化存活率堪憂

懷有身孕的長尾鯊上岸後剖腹取出完整胚胎，半透明胎囊內可清楚看見粉嫩的鯊魚寶寶雛形。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣成功鎮新港漁民昨（16）日收網時，意外捕獲「準媽媽」長尾鯊，腹中胚胎已有成形的「鯊魚寶寶」，隨即送交東部海洋生物研究中心處理。目前胚胎置於海水環境中培育，並以外部供氧維持生命跡象。專家指出，雖曾有早產鯊魚成功存活的案例，但胚胎在母體外孵化尚無前例，存活率不高。

新港漁市場昨日下午傳出一陣騷動，長尾鯊上岸後剖腹取出完整胚胎，半透明胎囊內可清楚看見粉嫩的鯊魚寶寶雛形，共有2具胚胎已成形，引來眾人圍觀驚呼。王姓魚販表示，她第一次遇到從鯊魚腹中取出活的「幼幼鯊」，直言機率「比中樂透還難得，希望能救活。」

胚胎後續由東部海洋生物研究中心照護，研究員吳瑞賢表示，目前僅能將胚胎置於乾淨海水中培育並持續打氧，以維持基本生命跡象；不過依現階段觀察，胚胎體型小，屬於卵胎生的早期發育階段，尚未發育完全，整體存活率不高。

吳瑞賢進一步說明，國內過去確實曾有長尾鯊胚胎成功存活的案例，但胚胎發育已進入後期、鱗片完整、屬於「早產」狀態的個體；相較之下，此次胚胎連鱗片都尚未形成，情況相對不利，目前僅能持續更換乾淨海水，盡量降低感染風險。

