影/台東烏石鼻釣客落海 漁船、消防合力急救援

台東縣今（23）日發生一起意外，上午長濱鄉烏石鼻港口一名釣客不慎落海，附近漁船及時拋繩救援，後續由消防局橡皮艇將他救起，送醫治療後幸無生命危險。

釣客不慎落海附近漁船就近拋繩救援。（圖／翻攝畫面）

海巡署第十巡防區指揮部於今日上午9時許接獲消防局轉報，民眾報案表示一名釣客於烏石鼻鼻頭礁岩處落海，立即派遣烏石鼻、長濱安檢所及第一機動巡邏站攜帶救生救難裝備趕往現場，並由長濱安檢所聯繫鄰近海域作業船筏協助前往救援。

消防局橡皮艇趕往將人救起。（圖／翻攝畫面）

在附近海域的「新春興」漁船上人員就近拋繩讓釣客拉住，後續由消防隊橡皮艇救起帶回岸邊，經救護人員檢傷釣客意識清楚，僅肢體與四肢有輕微擦傷，最後由救護車送醫救治，完成救援任務。

釣客被救上岸後立刻送醫治療。（圖／翻攝畫面）

海巡署呼籲：民眾可多加利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全，於岸際及港區活動時，應注意自身安全，如發現有民眾落海、溺水等意外事故，可撥打118尋求協助。

