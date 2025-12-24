影/台東爸爸展現父愛偉大！強震「抱小孩.護妻」急帶全家逃命

台東卑南於24日傍晚發生芮氏規模6.1的極淺層地震，有一對夫妻地震當下迅速抱起孩子避險，劇烈搖晃中物品掉落，直到平穩才繼續前進。原PO驚呼：「地震來時，我們就是拼命衝刺啊！」

台東卑南下午 地震時夫妻抱起孩子避險，劇烈搖晃中物品掉落，平穩後才繼續前進。原PO驚呼：「地震來時，我們就是拼命衝刺啊！」（圖／ lockingsmile授權提供 ）

台東縣卑南鄉受到芮氏規模6.1強震影響，多地方傳出災情。有民眾於社群平台Threads上發文並附上一段影片，畫面中可以看到，一名穿著黑色T恤的男子率先察覺異樣，立刻站起來抱起孩子，緊接著他的妻子也感覺不對勁，迅速抱起另一名孩子。

然而，夫妻倆剛抱起孩子不久，就開始感受到劇烈搖晃，前方櫃子上的物品也因震動紛紛掉落。夫妻倆被突如其來的情況嚇得不敢移動，直到搖晃緩和後才繼續前進。這驚險的畫面曝光，讓原PO驚呼：「地震來的時候，我們抱著孩子就是拼命衝刺啊！」。

