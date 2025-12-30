影/台東老葉園火災波及3機車 工人萬元現金付之一炬

今（30）日上午7時30分許，台東縣太麻里鄉美和地區一處老葉園發生火災，濃濃黑煙直竄天際，警消獲報趕抵現場，火勢約在半小時內撲滅，所幸未造成人員傷亡。

台東縣太麻里鄉美和地區一處老葉園發生火災 。（圖／中天新聞）

濃濃黑煙直竄天際 。（圖／中天新聞）

台東縣太麻里鄉美和地區一處老葉園今（30）日上午7時30分許發生大火，附近民眾發現異狀後，立即通報警消到場處理。消防局出動3車6人前往灌救，趕抵現場時，園區外側火勢仍持續延燒，現場不時傳出爆裂聲響，警消隨即佈署水線灌救，火勢約在半小時內撲滅，未造成人員傷亡。

採老葉工人機車被燒到只剩骨架，置物箱內1萬5千元現金付之一炬 。（圖／中天新聞）

不過，這場火災卻讓兩名採老葉工人的處境形成強烈對比。據了解，事發當下兩人皆將現金與存摺放置在機車置物箱內，其中一人僅機車座位輕微受損，事後幸運取回1萬1千元的血汗錢與存摺；另一人則因機車被燒到只剩骨架，置物箱內1萬5千元現金付之一炬，辛苦積蓄瞬間化為灰燼。

警消指出，由於園區周邊堆放大量塑膠水管、黑網及籃子等易燃物，導致火勢迅速擴大，並波及停放在旁的3部機車，其中1部全毀、2部嚴重受損。至於實際起火原因及相關責任歸屬，仍有待消防單位進一步調查釐清。

起火原因及相關責任歸屬，仍有待消防單位進一步調查釐清 。（圖／中天新聞）

