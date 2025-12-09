影/台東金樽衝浪客遭風浪帶出海 漁船、海巡急救援

台東海邊今（9）日發生一起意外，上午金樽衝浪區1名衝浪客疑因體力不支，遭海浪帶離岸邊揮手求救，經海巡人員協調漁船就近共同前往救援，順利將民眾救助上船載回岸邊。

衝浪客被風浪帶出海體力不支。（圖／翻攝畫面）

海巡署第十巡防區指揮部今日上午9時許接獲民眾報案，稱金樽衝浪區前方有1名衝浪客揮手求救，立即通報第十五海巡隊、金樽安檢所及第二機動巡邏站前往救援。

海巡人員將衝浪客救上船。（圖／翻攝畫面）

該名衝浪客疑受風浪影響，被帶離岸際，導致體力不支無法返回，金樽安檢所及第二機動巡邏站攜帶救生救難裝備趕往現場，並同步通報台東縣消防局，經海巡人員協調鄰近漁船「婷婷38號」 共同前往救援，順利將人救上船載回岸邊，經救護人員評估無外傷後自行離開，化解一場危機。

衝浪客經救護人員檢查確認未受傷。（圖／翻攝畫面）

海巡署呼籲，民眾可多加利用「GoOcean 海洋遊憩風險平台」掌握即時海象留意相關災害警戒資訊確保自身安全，如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全；另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於臺東地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

