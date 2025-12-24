影/台東6.1強震！納骨塔骨灰罈掉落破碎 家屬心急如焚

台東縣卑南鄉24日下午發生規模6.1的有感地震，震央位於卑南鄉的朝安堂納骨塔因劇烈晃動，造成五樓共8個骨灰罈掉落並破碎。所幸並未發生大面積倒落或骨灰混合的情況。卑南鄉公所殯葬所已開始整理名冊，並將通知相關家屬，預計於25日來處理後續事宜。

台東縣卑南鄉24日下午發生規模6.1的有感地震，震央位於卑南鄉的朝安堂納骨塔因劇烈晃動，造成五樓共8個骨灰罈掉落並破碎。（圖／翻攝畫面）

殯葬所長吳澲宏表示，家屬最擔心的問題是骨灰罈掉落後是否會導致骨灰混合，經現場確認後，並未出現骨灰混在一起的情況，掉落的骨灰罈皆為個別掉落。吳澲宏指出，公所先前已針對納骨塔櫃位進行加固，因此此次地震雖造成損害，但情況較預期輕微。後續將依鄉長指示，進一步強化固定措施。

廣告 廣告

台東縣卑南鄉24日下午發生規模6.1的有感地震，震央位於卑南鄉的朝安堂納骨塔因劇烈晃動，造成五樓共8個骨灰罈掉落並破碎。（圖／翻攝畫面）

目前僅有五樓的8個骨灰罈掉落並出現損毀，其餘樓層主要為天花板受損，一至三樓及六樓均未發生骨灰罈掉落的情況。

台東縣卑南鄉24日下午發生規模6.1的有感地震，震央位於卑南鄉的朝安堂納骨塔因劇烈晃動，造成五樓共8個骨灰罈掉落並破碎。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

影/台東爸爸展現父愛偉大！強震「抱小孩.護妻」急帶全家逃命

台東6.1強震搖滾區！民眾逃生放棄牛排 麥當勞招牌狂晃

影/平安夜6.1地震傳災情 台東體中牆壁龜裂、天花板掉落