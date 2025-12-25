影》台東6.1強震 50米圍牆震垮「躺平」 史前博物館今、明休館

磚砌圍牆受地震劇烈晃動影響，應聲向後倒塌，平躺於稻田中，牆面碎裂呈蜘蛛網狀。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣卑南鄉昨（24）日發生規模6.1強震，震後陸續浮現災情。市區一處住宅活動中心旁、長約50公尺的圍牆倒塌，牆體向後「躺平」在稻田中；前年整修完畢重新開放的台灣史前文化博物館，則因館內公共空間動線受阻，今、明兩日暫停對外開放，所幸文物展品未受損。

監視器畫面顯示，地震發生當下，磚砌圍牆劇烈左右搖晃，隨後應聲向後倒下，「躺平」在稻田中並揚起塵埃，牆面碎裂成蜘蛛網狀，所幸當時稻作已完成收割，周邊建築亦未受波及，無釀成人員傷亡。

此外，史前館康樂本館亦傳出災情。館方指出，受地震影響，公共空間動線受阻，包括消防管線破裂、漏水等狀況，入內安全性堪慮，決定今、明兩日休館，全力進行檢視與復原作業；至於文物與展品均穩固，未受此次地震影響。

