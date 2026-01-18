影》台水幹管漏水停水多天惹民怨 童子瑋籲建平台監督

基隆市麥金路自15日起發生自來水輸送幹管洩漏，高達4萬戶用水受影響，17日雖然恢復供水，但仍有民眾抱怨未送水。民進黨提名基隆市長參選人童子瑋建議，未來市府可建立針對台水換管或停水的平台或監督機制，也希望市府永遠把民生問題擺在第一優先。（徐佑昇攝）

基隆市麥金路自15日起發生自來水輸送幹管洩漏，高達4萬戶用水受影響，台灣自來水公司第一區管理處當日下午5時停水展開維修，直到17日凌晨0時修復完成，但仍有民眾表示家裡還未送水上網抱怨。民進黨提名基隆市長參選人童子瑋表示，基市有道安會報等各種平台，如果相關監督機制沒有發揮，市府就沒辦法第一時間讓市民理解，這幾天議員電話也被「打爆了」，他建議，未來市府可建立針對台水換管或停水的平台或監督機制，也希望市府永遠把民生問題擺在第一優先。

基隆近日停水多天，雖然台水表示昨日已恢復供水，但有部分地區仍有民眾反映無水可用，紛紛上網至社群抱怨吐苦水。

童子瑋今早在慶安宮發放春聯針對相關議題回應，他表示，他在擔任議員的期間，有參與市府道安會報的平台，那時候有非常多的監督機制，包含挖馬路的期程、拉管線、路證的發放，大家各自都有一個管理的機制，是全市交通一個非常重要的平台。

童子瑋指出，自來水公司破管或是水斷掉了，基隆管線老舊有長期必須要更新的問題，那就需要透過道安會報，逐年請水公司在每個監督的平台上討論，一步一步來換管。

童子瑋強調，如果監督的機制沒有成效、沒發揮出來，例如本次破管，第一個市政府也沒有辦法第一時間掌握這個即時訊息，讓民眾來第一時間理解到底什麼狀況、什麼時候有水。

童子瑋說，因為這次停水，這幾天不管是議會同仁還是服務處的夥伴，大家都非常辛苦一一的回覆民眾的問題，協助解決像是能不能調水車、加壓，甚至回報什麼時候有水，「電話幾乎都被打爆的狀態」。

童子瑋呼籲，希望未來市府可以把監督平台的機制不管用什麼樣的形式，把它建立起來，讓市府、議員間都有更好的溝通或傳達的機制，甚至是監督水公司換管的機制，「我們大家共同承擔這樣的一個責任，那希望市政府，永遠把民生問題擺在第一優先」。

