影／台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師 盼臺灣成為全球無人機發展亞洲中心
【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】賴清德總統今（9）日上午前往臺中出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」時表示，推動無人機產業是國家重大政策，政府將以打造亞洲無人機產業中心為目標，透過整合產官學研成立無人機產業國家隊、推動六年442億元產業發展計畫、鬆綁法規及完善驗證制度等，加速建構完整產業生態系，兼顧強化國防韌性與帶動經濟發展兩大目標，並積極拓展國際市場，讓臺灣在全球無人機供應鏈占有關鍵地位。
總統致詞時表示，儘管今日天候不佳，仍堅定來到臺中參加台灣卓越無人機海外商機聯盟的大會師，特別感謝各會員響應經濟部號召，以及漢翔公司董事長曹進平擔任主席帶領聯盟運作，也祝福本次的大會師順利成功，期盼未來共同攜手合作、共襄盛舉、眾志成城，共築臺灣在全球無人機的重要版圖。
▲推動無人機產業是國家重大政策，希望臺灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心。（圖／記者張玉泰攝）
推動無人機產業是國家重大政策，希望臺灣的無人機產業，能夠成為全球無人機發展的亞洲中心，並具體達到兩項目標：第一，強化國防力量，不僅守護臺灣安全，也能夠發揮嚇阻效果，維護臺海和平穩定現狀。並指出，從中東戰爭及俄烏戰爭中可以看出，不對稱戰力是戰爭中相當重要的戰略，而無人機是其中的核心武器，在這兩場戰爭中確實發揮顯著效果。盼藉由大家的力量及政府的支持，協助臺灣無人機產業茁壯，如此一來，對國家安全及亞太和平穩定將有莫大幫助。
▲臺灣是否具備發展無人機產業的條件，從今日相關部會及產業代表的說明與成果展示中，已充分證明臺灣擁有發展無人機產業的條件。（圖／記者張玉泰攝）
第二，產業升級、經濟轉型，帶動臺灣經濟進一步發展。臺中是臺灣工具機的重鎮，過去生產五金，也提供國防或其他領域使用。現在希望在臺灣堅強的工具機基礎上，加上資通訊、電子零組件、半導體，甚至複合材料，能夠在無人機領域發光發熱。
▲無人機不僅應用於戰爭場域，在食、衣、住、行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間。（圖／記者張玉泰攝）
總統表示，在人工智慧快速發展的時代，全球已看見人工智慧產業的重要性，而從中東戰爭及俄烏戰爭的經驗中，也能看見無人機產業的市場。無人機不僅應用於戰爭場域，在食、衣、住、行等各項領域，未來都將有廣泛的發展空間。如果無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。
▲無人機產業發展好，不僅強化國家安全，也可以帶動經濟發展。（圖／記者張玉泰攝）
對於臺灣是否具備發展無人機產業的條件，從今日相關部會及產業代表的說明與成果展示中，已充分證明臺灣擁有發展無人機產業的條件。也因此，政府基於未來產業發展需求，以及兼顧國防與經濟發展的政策目標，將無人機產業列為國家發展重大政策之一。
政府將從三大面向推動無人機產業發展。首先，由經濟部籌組「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，整合產官學研能量，打造無人機產業國家隊。過去業界多以單打獨鬥方式投入市場，力量較為分散，未來將整合複合材料、模組製造到全機製造，結合北、中、南各地不同領域專長，共同建構完整產業體系。
第二，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，於2025年至2030年六年期間，共編列442億元預算，全力支持產業發展，並將視實際需求持續提供必要支持。
第三，推動法令修訂與制度建構。由於無人機產業屬於新興產業，部分既有法令規範已不符產業發展需求，因此已責成行政院副院長鄭麗君統籌協調相關部會，全面檢討並鬆綁法規限制，同時建構符合產業發展需求的法令基礎，包括協助推動研發、生產製造、試驗場域及試飛空域等相關配套措施，提供產業發展所需的支持。
談及國際布局，總統強調，臺灣發展無人機產業不僅著眼於國內市場，更要積極拓展外銷。臺灣位處印太第一島鏈關鍵位置，也是全球非紅供應鏈及民主價值鏈的重要夥伴，在國際市場具有高度信任空間。然而，要進一步拓展海外市場，仍須取得國際認證。因此，行政院、經濟部、工研院共同努力，透過臺美合作，臺灣已經成為美國境外第一個 Green UAS 認證機構。換句話說，大家所生產的無人機，不必再送到美國或其他國家進行驗證，在臺灣就可以完成認證；驗證通過後即可外銷，這對臺灣無人機產業的發展有莫大的幫助。
經濟部與工研院也持續為臺灣無人機產業推動包括非紅供應鏈及資訊安全等認證工作，這些工作其實非常重要，包括飛航控制、衛星導航、通訊等三大晶片，以及飛航控制、地面控制等軟體，都需要資安及非紅供應鏈認證，未來政府也會協助大家取得這些認證。
很高興看到在短短1年多的時間內，臺灣無人機產業已經有很好的成果。曹董事長稍早提到，2024年產值約為50億元，到了2025年已成長至129億元。外銷方面，2024年約為1.4億元，2025年則成長至29億元，預計在2030年達成將臺灣無人機產值提升至400億元的目標。並強調，大家要對臺灣無人機產業的發展有信心，他個人對此深具信心，不僅因為相信臺灣產業的實力，更因為所率領的政府有堅定的決心推動相關產業發展。
然而目前政府面臨非常大的困難，就是無法獲得立法院的支持。自己在立法院12年期間，曾任在野黨與執政黨幹事長，即使過去民進黨執政時面臨朝小野大的局面，也從未見過如同現今立法院運作的情況，相關發展也引發社會各界高度關注。並提到，民主政治就是政黨政治，政黨政治的競爭在所難免，但反對仍應有界線。政府為了國家安全與發展經濟所提出的《國防特別預算條例》，無人機產業發展的經費竟遭全部刪除，僅通過7,800億元對美軍事採購預算。然而，7,800億元其實也不足以支應臺灣與美國之間的軍事採購金額。
總統指出，依照法律規定，今年度中央政府總預算應於去年11月底前完成審議，然而至今仍未完成審查通過。此外，無人機相關經費並非僅編列於《國防特別預算條例》，中央政府總預算也有相關編列。然而，如今已進入6月，行政院甚至已開始籌編明年度預算，今年度總預算卻仍未完成審議通過。
軍人在第一線守護國家，警消在社會上保護人民，產業界也在工廠發揮力量，達到守護國家與發展經濟的目標，社會各界都有心做事、發展產業及為國家盡心。可惜的是立法院不審查中央政府總預算，遲至今年4月才交付委員會審查。有人說臺灣近幾年經濟表現不錯，相信總預算若能如期通過，臺灣的經濟發展會更好。並強調，政黨競爭在所難免，但不能犧牲國家利益、毫無限制地抗爭，不能影響普羅大眾、產業發展和國家安全。
從政30年來，劍及履及、積極行事，能做到的事絕對會做到，但遭遇的困難也要請大家支持，讓國防特別預算中的無人機產業相關經費順利，中央政府總預算盡速審查通過。行政院已在籌編明年度預算案，每年度預算規模都超過3兆元，影響國家甚鉅。期盼朝野共同支持，讓總預算能夠順利、儘速完成審議，產業能持續蓬勃發展。
隨後，總統與現場貴賓共同參觀無人機廠商成果展示，瞭解無人機產業發展現況。
包括經濟部次長何晉滄、工程會副主委陳為祥、立法委員何欣純、楊瓊瓔、蔡其昌、臺中市副市長鄭照新、台灣卓越無人機海外商機聯盟主席暨漢翔公司董事長曹進平等亦出席是項活動。
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