影/台灣問題成高市早苗「催票機」？苑舉正怒嗆：極大誤判

中日關係至今持續緊繃，在此之際，日本首相高市早苗宣布解散眾議院，並在演說再提台灣問題，台大哲學系教授苑舉正抨擊，高市為選舉考量，「一談到台灣問題，民意支持率就上升，這是為選票，是一個極大誤判。」

台大哲學系教授苑舉正。（圖／翻攝《全球大視野》）

苑舉正在中天節目《全球大視野》表示，高市早苗解散國會的主要動機是選舉考量，至於談到台灣問題民意支持率就上升，他認為高市這樣的態度「是一個極大誤判」。

苑舉正指出，日本自1972年與中國大陸建交以來，長達半世紀的互動中，日本社會對中方仍抱有「居高臨下」的姿態，「日本看到大陸經濟發展，很多中國人嚮往日本生活，但基本上，日本社會還是看不起中國人。」

苑舉正說，這種心態使得日本對歷史問題缺乏反省，「很多人會拿德國對猶太人的態度作比較，但日本人不會下跪，也覺得沒要求中國人下跪就已經很好了。」

至於近期日本沖繩縣石垣市市長中山義隆，有意要求日本政府對釣魚台「登島調查」，理由是周邊生態持續惡化，苑舉正痛斥，以登島作為政治表態十分危險，「這類認知落差，很容易導致誤判，甚至可能與中國大陸兵戎相見。」

