影／台灣女子棒球聯賽閉幕頒獎 蕭美琴肯定各界推廣女子棒球的熱情與努力

▲台灣女子棒球聯賽閉幕頒獎，蕭美琴肯定各界推廣女子棒球的熱情與努力。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】蕭美琴副總統今（30）日下午前往臺中出席「2025台灣女子棒球聯賽閉幕暨頒獎典禮」，肯定台灣女子棒球運動推廣協會推廣女子棒球的熱情與努力。並表示，熱愛棒球不分性別，有夢想的人都值得被擁抱，期盼大家相互支持，讓女子棒球在臺灣持續開花，獲得社會的肯定。

副總統蕭美琴致詞時表示，今天參加活動最重要的目的是為大家加油及表達感謝之意。熱愛棒球不分性別，熱情不應該被框架，有夢想的人更值得被擁抱。他還記得20年前台灣女子棒球運動推廣協會第一次提出要租借天母棒球場場地時，大家都不相信女生也可以打棒球，經過吳思瑤立法委員及許多人多年的努力，如今甚至可以在臺中洲際棒球場比賽。

今天也是見證U16女棒成軍的日子，感謝所有球員一代一代、不分年齡付出努力與拚勁，參加國際比賽即便有挫折與失落，但只要堅持終究會迎來應得的成果，所有選手的努力都值得肯定。他也感謝所有教練、裁判及背後的贊助廠商和支持團隊，提供相關後勤支援及場地，讓選手能一次又一次站上賽場，也讓所有喜愛及熱愛棒球的女性都能參加比賽。

因為有大家的努力，女子棒球運動才能獲得社會的支持與肯定，也感謝媒體報導提升比賽能見度，讓更多人有意願參與。此外，稍早辜仲諒理事長提到現在黑豹旗全國高中棒球大賽女子組已經超過300人，這300位女性棒球選手都是未來女子棒球聯賽重要的生力軍，期盼大家相互支持，讓女子棒球能在臺灣持續開花，獲得社會的肯定。

隨後，副總統與現場貴賓共同見證U16女棒成軍，並親頒2025台灣女子棒球聯賽冠軍獎盃予「開曼英利女子棒球隊」。

包括「台灣女子棒球運動推廣協會」榮譽理事長暨立法委員吳思瑤、中華職業棒球大聯盟會長暨立法委員蔡其昌、立法委員何欣純、運動部次長鄭世忠、臺中市副市長黃國榮、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、「台灣女子棒球運動推廣協會」理事長錢欣婷等亦出席是項活動。