影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係陷入緊張，前立委蔡正元表示，大陸勸阻民眾去日本旅遊，恐造成日本觀光業打擊，他認為，「高市早苗有事，日本就有事；日本有事，日本觀光業就有事。」

前立委蔡正元。（圖/翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，日本的觀光旅遊業與零售商場高度依賴大陸觀光客，是重要的外來客源，而大陸當局雖未正式下達禁令，卻不斷釋出「日本很危險，最好不要去」的信號，實際上已形成對日本觀光業的先期施壓。

蔡正元說，，「邏輯很清楚，就是高市早苗有事，日本就有事；日本有事，日本觀光業就有事。」他指出，若前往日本旅遊的陸客一個月內減少15%，日本觀光業者勢必「哀哀叫」，而這些業者的選票，又大多是自民黨的重要支持來源。

廣告 廣告

蔡正元進一步指出，這也說明為何政治人物經常為選票做出極端、矛盾或戲劇性的動作，「選舉政治最麻煩的地方，就是為了選勝，爹不認娘不認，只認選票。」他表示，從美國總統川普（Donald Trump）到日本的政客，「都免不了在選票壓力下，做出各種扭曲行為。」

延伸閱讀

MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮

MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get

MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽