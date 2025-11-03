影／台灣洗腎者一半都有糖尿病 腎纖維化「三高」是主戰犯

田亞中醫師提醒腎臟纖維化，不會有明顯症狀必須靠定期驗血驗尿才能了解自己的腎臟功能。

大家可能都聽過肝、肺纖維化的問題，其實腎臟也會纖維化，而且腎臟的纖維化絕大多數是不可逆的，腎臟纖維化雖然沒有明顯症狀，但確實會加速腎功能惡化。腎臟科專家田亞中醫師表示，腎臟纖維化最常見的病因就是三高，特別是糖尿病，統計發現台灣洗腎者中一半都有糖尿病史。

林口長庚醫院內科部長田亞中醫師，今天（3日）接受中廣「聽醫生的話」節目專訪時表示：腎臟可說是人體沉默的垃圾桶，許多不同的疾病，最終都會將代謝廢物或發炎因子這些「垃圾」丟進腎臟。引發長期發炎反應，並且刺激纖維細胞產生過量基質、導致腎臟纖維化。除三高之外，急慢性腎炎、泌尿道或腎臟感染、結石、心衰竭、高尿酸血症等，也都是造成腎功能不全常見的原因。

三高是傷腎的最大元兇，但還有多種疾病也會造成腎功能不全。(圖：田亞中醫師提供)

田醫師表示，年齡當然也是腎臟功能衰退的原因，一般而言50歲過後，「腎絲球過濾率」eGFR會以每年1%的速度衰退，如果衰退速度太快，一定要就醫找出原因，趁早改善。他建議成年人定期進行抽血（監控 GFR）與驗尿（監控 ACR）才能及時揪出腎臟發出的無聲警報。中廣「聽醫生的話」每周一到周五，中午12點在中廣《愛健康》YouTube頻道直播，歡迎大家訂閱收聽。