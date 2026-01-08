影》台灣獼猴攔路搶飲料 男賞巴掌「牠該該叫」 壽山曝對猴3原則

台灣獼猴的族群數量愈來愈龐大，人猴之間如何相處，也是政府正在解決的問題。不過近日有旅客到高雄壽山動物園遊玩，一名女子的飲料被路上野生獼猴搶走，同行男性友人憤怒之下賞了猴子一巴掌，讓牠該該叫。對於碰到獼猴，高雄市農業局強調，被獼猴騷擾或攻擊時，應冷靜迴避，並採取妥適的防禦措施。

近日有網友貼出影片，可以看到他們一行人走在壽山動物園馬路上，突然有猴子朝他們逼近，他們只好一路後退，接著女子的飲料就被兩隻猴子搶走，飲料也灑得滿地都是，旁邊的男性友人一時控制不住情緒，又想驅趕猴子，於是一邊吐五字經壯膽，一邊拍了猴子一下，使得猴子「該」了一下。

該名旅客強調，「再次聲明！影片中那隻沒有白白挨揍，他們同時跳到我們背上搶奪食物！」文章曝光後，網友紛紛留言表示，「你打錯猴子了」、「我也遇過被猴子劫食，在高雄某山區的餐廳吃到一半，猴子從屋頂跳下來開吃」。

其實壽山動物園過去曾呼籲，「不接觸、不餵食、不干擾」是應對台灣獼猴最基礎的準則，市府已將鼓山區列為禁止接觸及餵食獼猴場域，違反者將由市府農業局祭出罰則，依「高雄市野生動物保育自治條例」處5000至1萬元罰鍰。但據《TVBS新聞網》報導，高雄市農業局表示，根據民眾拍攝的影片，尚無法確認起因是屬於獼猴騷擾或民眾有餵食行為，應動物園再予釐清。

