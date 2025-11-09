影／台灣米倉田中馬拉松開跑 2.6萬名跑者及志工熱情參與

▲2025彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑，現場人潮洶湧、熱力四射，充分展現彰化熱情的人情味。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣馬拉松嘉年華第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今(9)日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑！本屆共有約1萬7,000名跑者及9000位志工鄉親熱情參與，現場人潮洶湧、熱力四射，充分展現彰化熱情的人情味。縣長王惠美與中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政、鎮長蕭淑芬及立委、議員各級民代共同為賽事鳴槍起跑，揭開序幕，彰化田中子弟藝人任賢齊返鄉參與，還有藝人姚元浩、九孔等人，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。

廣告 廣告

王惠美表示，感謝台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政帶領工作人員，用心舉辦邁入第14個年頭的田中馬拉松，感謝議長謝典霖及議員們對預算的支持以及各界的支持參與，田中馬結合運動、觀光與永續，田中馬榮獲英國「國際社會價值協會」（Social Value International, SVI）頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元，就能創造4.27元的社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量，透過運動，讓大家獲得更多幸福感。

▲彰化縣長王惠美與藝人任賢齊、姚元浩、九孔等人合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，田中子弟任賢齊也在昨晚「520心田中音樂節」回鄉演出，今天與大家一同開跑，也有許多國際友人共襄盛舉，包含來自日本長野縣及伊豆馬的代表團等，具有國際交流的意義。彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈、3個休閒農業區。9月到12月來彰化消費滿500元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的「彰化行」。

▲彰化縣長王惠美感謝台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政帶領工作人員，用心舉辦邁入第14個年頭的田中馬拉松，感謝議長謝典霖及議員們對預算的支持以及各界的支持參與。（圖／彰化縣政府提供）

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽。王縣長全力支持各項運動推廣，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。

數位發展部次長侯宜秀表示，田中馬是一場充滿數位特色的賽事，數發部這次在現場設立「田中馬拉松資訊站」，希望協助跑者在比賽中更加順暢。

彰化縣政府表示，田中馬拉松是全台最具代表性的地方賽事之一。今年賽程分為全馬（42公里）、半馬（22公里）與健跑（10公里）三組，從田中鎮公所出發，沿途經過高鐵站區、八堡圳、休閒廊道、織襪園區及田中火車站，讓跑者在揮灑汗水的同時，也能欣賞田園風光。今年更邀請日本長野縣與伊豆馬代表，以及「田中先生、田中小姐」共同參賽，展現國際友誼與地方魅力。

田中馬不只是運動，更是永續的實踐。主辦單位持續推動無紙化報名與電子證書、採用無淋膜紙杯等可分解補給器材、雙鐵接駁與在地食材補給，並持續推行「雲端跑」，跑者只要累積40公里，就能替地球種下一棵樹，落實「運動淨零、生活轉型」的理念。

後續11月16日「鹿港馬拉松」與12月14日「順澤宮冠軍路跑」2場精彩賽事也將陸續登場。王縣長誠摯邀請全國跑友再度相揪來彰化，用腳步探索土地之美，感受彰化的熱情與活力。