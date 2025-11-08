(影)台灣豬回來了！賴清德大啖「滿漢全席」 籲全民守護豬農與防疫

[Newtalk新聞] 台中市近日爆發非洲豬瘟疫情，經過15天的禁運禁宰措施後，疫情並未擴大，市場也於6日起陸續解封，恢復供應新鮮溫體豬肉。總統賴清德今（8）日在臉書分享一段品嚐台灣豬肉美食的影片，向國人展現安心享用本土豬肉。





影片中，賴清德與幕僚一同介紹控肉飯、大腸麵線、肉圓、貢丸湯、黑白切等多道台灣傳統小吃，笑稱眼前這桌就像「滿漢全席」。他表示，這些熟悉的日常台灣味，全都使用台灣豬製作，並感謝豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友在防範非洲豬瘟期間的辛苦配合。

賴清德指出，從本週末起，市場已可購得各式新鮮本土豬肉，民眾可以安心享用各類台灣美食。他特別強調，非洲豬瘟只會感染豬，不會人傳人，呼籲民眾持續守護台灣豬，避免從國外寄回或攜帶任何違禁肉品。





總統同時提到，政府將全力防疫，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。他鼓勵全民以行動支持台灣豬，讓國產豬肉的品質與安全持續受到肯定。





賴清德最後以快問快答形式介紹自己最愛的豬肉美食，包括：肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨酥及豬血湯，向民眾展現台灣豬肉多樣化的應用與在地魅力。

