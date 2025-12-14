影／台灣選舉史上首見機器人替參選人背書 林世賢勝利團結大會翻轉彰化

▲台灣史上首見機器人在選舉場合站為林世賢助選。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長提名類初選民調倒數計時，主打經濟與科技牌的彰化市長林世賢，14日下午在彰化市旭光西路彰化縣首座百貨公司-彰化中友百貨基地前，舉辦「彰化勝利團結大會」，現場最大亮點是台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」首度現身選舉造勢場合，並高呼「翻轉彰化．挺賢與能」的口號，堪稱是台灣選舉史上第一次有機器人在選舉造勢活動替參選人背書。

在民進黨內無派系包袱的林世賢，自從表態爭取提名後，以經濟發展為主軸，不斷地提出產業政策，致力發展推廣無人機、機器人、無人載具、機器狗等高科技產品，並連結讓彰化傳統產業轉型；上個月16日，在彰化市成功公園旁旭光西路，成功舉辦了「彰化隊」成立大會造勢活動，吸引3000多人到場。

▲彰化縣長擬參選人林世賢在彰化市旭光西路彰化縣首座百貨公司-彰化中友百貨基地前，舉辦「彰化勝利團結大會」。（記者林明佑翻攝）

14日下午，民進黨彰化縣長提名之戰進行如火如荼、類初選電話民調將展開的前夕，林世賢團隊同樣在標誌他市長任內最夯政績的全縣首座百貨公司興建基地前，再度辦「彰化勝利團結大會」，現場除安排無人機亮相外，更邀請到智慧人形機器人-由上緯智聯公司自主研發的「台智寶」擔任神秘嘉賓！

▲翻轉彰化的象徵。（記者林明佑翻攝）

林世賢表示，為了讓彰化更好，翻轉彰化、經濟第一是重中之重，他主張將彰化打造成「綠能科技首都」，核心是結合彰化豐富的綠色能源 (風電、太陽能) 資源，發展「AI數據算力中心」，並以此帶動傳統產業（如精密機械、金屬加工）升級，轉型連結無人載具、無人機、機器人、機器狗等新興科技領域，同時發展智慧農業，創造就業機會，吸引年輕人回鄉，以徹底翻轉彰化低薪、人口外移的困局，打造宜居的科技新城市。

▲彰化縣長擬參選人林世賢舉辦「彰化勝利團結大會」。（記者林明佑翻攝）

身兼「彰化無人載具大聯盟主席」的林世賢強調，他與台灣複材低碳循環聯盟主席、上緯智聯董事長蔡朝陽已多次合作推動產業論壇，證明他有決心、有能力引進新興科技，讓產業在彰化落地生根。

團結大會中，令人動容的一幕是，在彰化藥師界享有盛名的「刀爸（名小說作家兼電彰導演九把刀-柯景騰）」、已77歲的柯毓彬，雖然最近才住院剛出院，身體仍然虛弱，仍堅持親自到場加油打氣，致詞稱讚林世賢多年來深耕地方、關心民生與醫療發展，是值得信賴的新世代領導者。

此外，14日在團結大會中，還有各領域的代表性人物，包括年輕族群的林君彥、企業界的游富洋與前黃光彩、公益文教界代表-雙清文教基金會董事長、醫界的李武波、蔡志宏與錢建文醫師、教育與農業界代表-前明道大學校長陳世雄等人，以及自台北趕下來的政治名嘴失板明夫…也都到場為林世賢站台力挺。