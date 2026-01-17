影》台灣驕傲不只台積電…韓國瑜揭政府一大問題 舉一例全場笑了

立法院長韓國瑜昨（16日）出席雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會，他在致詞時談到，政府有一個問題，太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲（產業），像是醫療和台灣的傳統產業，「包括禿頭用的假髮，台灣都製造全球第一、第二」，但這些產業卻時常嚴重被低估。他談到假髮時，也讓現場出現笑聲。

韓國瑜在致詞時首先表示，看到雲林茂谷柑就知道過年快要到了，茂谷柑代表著新年吉祥如意，它皮薄、汁多、對養顏美容效果也非常的好。他也感謝在場立委體恤農民的辛勞，常透過立法院這個平台，把家鄉農民、漁民、畜農等各種辛苦的產品推銷到各地，同時呼籲大家多多來採購在地農漁產品。

韓國瑜續指，政府有一個問題，太多注意力都在台積電，動不動就是台積電、半導體，可是大家都遺忘台灣還有許多令人感到驕傲的產業。其一是醫療，台灣進步的醫療技術和設備，是全亞洲頂尖的；其二，台灣的傳統產業，從大家身上穿的衣服、鞋子、襪子、帽子，到刀叉、運動器材、高爾夫球杆、乒乓球、棒球、籃球、躲避球等等用品，「包括禿頭用的假髮，台灣都是世界第一、第二，但這些產業卻時常嚴重被低估」；第三，是農漁產品，自己曾到香港做過調查，全香港有700萬人口，25%的進口水果來自日本，僅有4%來自台灣，沒有能讓香港人了解到台灣優良的水果，實在可惜，政府應該大力來協助推銷。

韓國瑜最後再次呼籲大家要全力給台灣最辛苦的農漁民朋友們一個機會，讓他們辛苦耕耘可以獲得穩定的收入，可以養家餬口及教育下一代。

