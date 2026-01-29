影》台灣高鐵將迎20周年 新形象影片聚焦幕後英雄

台灣高鐵發布全新形象影片「高鐵2.0 蓄勢以待」。（台灣高鐵提供／蔡明亘台北傳真）

台灣高鐵明年將迎來通車20周年，高鐵董事長史哲日前拋出「高鐵2.0」專案，涵蓋品牌體驗、車站及列車設施、旅客服務與數位資訊服務等面向。高鐵公司今曝光全新形象影片「高鐵2.0 蓄勢以待」，從高鐵員工日常出發，是穩定營運幕後英雄，並傳達為迎接20周年，各項準備工作蓄勢以待，面對攀升運量，也了解責任與挑戰，將日以繼夜努力，將每位旅客平安、準時送達目的地。

史哲指出，高鐵的營運服務，一半是旅客在白天看得到的、一半是在深夜看不到的，而看不到的正是夜間軌道與列車的維修工作，高鐵公司投入一半人力 ，在營運結束後到隔天發車前短短5小時，爭取時間完成各項安全檢修，確保隔日能夠準點、順利運行，正因為維修同仁維持了高鐵高度的妥適率，才能不斷締造運量創新高，成為高鐵營運安全、穩定的關鍵力量。

台灣高鐵表示，這支影片從高鐵人的日常出發，拍下那些不被看見的時刻，包括深夜檢修、反覆確認、跨單位協作，想傳達所謂的美好旅程並非理所當然，而是來自每一個環節、每一個崗位、每一個看不見的專業堅持，高鐵白天所呈現的準時與安心，其實來自夜間每一分、每一秒的分秒必爭。

台灣高鐵提到，這支影片要傳達的是高鐵2.0已經啟動，N700ST列車預計於民國116年投入營運，各項準備工作正如火如荼展開。對高鐵而言，高鐵2.0並不只是設備升級，而是一種更高標準的自我要求，在運量快速成長的時代，依然選擇把責任放在速度之前，「把事情做對、做好、做到位」是一向的堅持。

透過這支影片，台灣高鐵也想傳達一個清楚的訊息，高鐵不是由單一英雄撐起，而是一棒接一棒的團隊所共同守護的系統，這份長期、穩定且不張揚的堅持，正是高鐵與社會之間最深層的信任關係，也是在迎接全新世代之前，所蓄積的真正力量。

台灣高鐵強調，營運已滿19年，累計的旅運人次預估在今年3月就會達到10億人次，明年迎接營運20周年，各項準備工作都蓄勢以待，面對逐步攀升的運量，了解肩上的責任與挑戰更加重大，所有高鐵員工，從站務、車務到維修及後勤支援，也會日以繼夜持續努力，在看不見的地方做好每件事情，將每一位旅客平安、準時送達目的地。

