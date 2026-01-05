(影)台灣黑熊連3天闖阿里山工寮覓食！林業署急啟動2應變措施

[Newtalk新聞] 最近阿里山傳出有台灣黑熊連續3天闖進達邦部落的工寮覓食。林業署嘉義分署指出，從今年元旦到3日，有一隻台灣黑熊連續3天闖入達邦工寮覓食，開冰箱、破壞儲水桶，這也是阿里山首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄，後續將會持續與攜手達邦部落合作驅熊，並啟動緊急應變措施，進行不規律聲光干擾和物理性阻隔與預警。





林業署嘉義分署指出，去年12月31日接獲阿里山達邦部落的居民通報，有台灣黑熊入侵工寮，這也是阿里山地區首次有黑熊入侵工寮的正式紀錄。事後林業署和嘉義縣鄒族獵人協會進行巡守與監測工作，證實黑熊於115年元旦至3日，台灣黑熊每日出沒工寮，啟冰箱尋找食物及破壞儲水桶。

根據監視影像判定，這隻台灣黑熊身高約160公分、體型中壯，頭部有打鬥的痕跡，研判是成年公熊。研判是這隻成年公熊闖入人類聚落主因，為氣溫驟降，加上該達邦部落的工寮是黑熊的移動路徑行經，所以進入覓食。





為了確保山區部落居民的安全，林業署實施緊急應變機制，指導屋主做出以下機制，包含不規律聲光干擾、物理性阻隔與預警。林業署進一步解釋，不規律聲光干擾，主要於傍晚至夜間使用汽笛喇叭、炮竹、收音機及加裝高瓦數感應燈，破壞黑熊對人類領域的預期；物理性阻隔與預警，則是由嘉義分署視監測結果緊急採購並安裝「防熊電踏墊」及「防熊電圍籬」，利用輕微電擊感阻斷黑熊靠近工寮，引導其回歸山林。





林業署也提醒，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心關鍵，居民與遊客每日應將戶外食物、廚餘收好，避免氣味吸引黑熊。進入台灣黑熊出沒地點時，應注意5個重點，出發前留意當地是否有熊出沒紀錄、行進途中配戴熊鈴或能發出聲響裝備、隨身攜帶防熊噴霧置於隨手可及之處、冷靜面對黑熊緩慢退開，避免刺激引發攻擊、不接觸、不干擾、不餵食、食物不外露，確保人熊安全。

