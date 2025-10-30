影/台灣黑熊闖卓溪「自助吃雞」 野放超迅速回家畫面曝
花蓮縣卓溪鄉清水部落自今年9月下旬以來，多次發生台灣黑熊闖入居民雞舍事件，不僅造成雞農損失，也讓居民恐慌，所幸最近成功誘捕這隻78公斤的成年公黑熊，將其載到深山林道野放。
林保署花蓮分署表示，花蓮卓溪鄉清水部落1對田姓夫婦家中的雞舍曾遭黑熊入侵，田姓夫妻說，這是相隔2年後第2次通報黑熊入侵雞舍事件，已配合政策停養1年，希望不再吸引黑熊靠近。
後來在2025年9月26日、30日，又有民眾目擊台灣黑熊跑進清水部落的雞舍，附近沈姓民眾、高姓民眾也陸續通報黑熊入侵事件。高姓民眾稱，當時第一時間看到飼料被拖出來，馬上通報玉里工作站護管員。沈姓民眾則說，他發現雞隻死亡感到害怕，不過當地有宣傳人熊衝突處置對策，他隨即運用所學，避免人熊雙方產生正面衝突。
而林保署花蓮分署人員獲報後，指導居民移除可能吸引黑熊的食物來源，同時架設4G即時相機監測，並與「花蓮縣卓溪鄉Saiku部落發展協會」合作成立巡守隊輪值巡查。同年10月5日清晨，有關單位順利捕獲這隻調皮的台灣黑熊，經獸醫檢查，「當事熊」為體重78公斤的成年公熊，左前肢雖落入安全套索但無外傷，相關人員以耳標在黑熊身上留下標記，確認黑熊健康無虞後，將這隻黑熊載到遠離部落的深山林道野放。
林保署花蓮分署指出，此次黑熊事件歷時10天，經部落族人積極通報並協助監測、配合移除吸引源、加裝電子圍籬與感應燈等防護措施，才成功降低影響，事後按《台灣黑熊生態服務給付方案》頒發通報及監測獎勵金，並依規定補償雞舍損失。
林保署花蓮分署提醒，民眾如發現黑熊入侵、受困或活動跡象，請立即通報林業及自然保育署花蓮分署0800-000930（您您您救山林），切勿私自處理，以確保人熊雙方安全。
