影/台版「嵐山」狂燒30小時 空勤直升機6架次灑水

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁飯店後方山林有「台版嵐山」之稱，昨上午7時許發生山林火警，現場因水源匱乏且地勢險峻已連燒30小時，空勤總隊已派出6架次直升機灑水救援。

雲林縣古坑鄉草嶺村山林火警延燒30小時。（圖／翻攝畫面）

雲林縣消防局昨（12）日上午7時許接獲民眾報案，草嶺石壁飯店後方山林發生火警，遂派遣大批人車前往搶救，但因連日無雨與風勢助長火勢延燒，加上該地區地勢陡峭且水源不足不易灌救，火勢至今已延燒超過30小時，燃燒面積已車過5公頃。

空勤總隊直升機6架次灑水灌救。（圖／翻攝畫面）

空勤總隊直升機在湖山水庫取水。（圖／翻攝畫面）

今日上午現場人員回報火勢有擴大延燒趨勢，消防局加派3車6人前往支援並開闢防火通道，上午7時許空中勤務務總隊直升機NA-714由高雄起飛，前往湖山水庫取水點裝設汲水袋完成三架次灑水滅火，11時許空勤總隊第二架直升機 NA-705到達執行灑水，共計上午計2部、6架次直升機灑水滅火作業，下午持續搶救中。

