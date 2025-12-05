影／台男大鬧咆哮 遭日航警強制架離...全機鼓掌歡呼

昨（4日）晚間，虎航IT207航班自日本名古屋準備飛往桃園機場時，機上爆發脫序事件。（圖／民眾提供）





昨（4日）晚間，虎航IT207航班自日本名古屋準備飛往桃園機場時，機上爆發脫序事件。一名台灣籍男子疑似酒後失控，不僅不配合機組人員檢查，還多次騷擾與干擾航班運作，最終被機長當場拒載，並由航警強制帶離機艙。

根據乘客拍攝的畫面，男子遭航警包圍時仍不停咆哮，抵達艙門口後依舊大吼試圖反抗，但仍被人員成功壓制並帶離現場。男子被帶走後，機艙內旅客紛紛鼓掌歡呼，顯見整起事件已讓機上氣氛緊繃許久。

事發於12月4日晚間。虎航IT207原訂從名古屋起飛返台，該名男子因疑似酒醉導致情緒失控，多次要求未果後仍不願配合安全檢查，還對機組人員進行騷擾。機長隨即依規定宣讀警告信，但男子態度未改善，最終決定拒絕載運並通報航警登機處理。

受事件影響，整架班機無法準時起飛，共延誤約一小時。許多乘客表示，原本皆急著返家，卻因男子鬧事被迫延遲，對其行為相當不滿。整起事件也使得失控男子丟臉丟到國外，引發旅客與網友謾聲批評。

