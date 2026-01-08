影/台積電最新內鬼模樣曝光！下午開接押庭

台積電2奈米洩密案最新的「內鬼」前工程師陳韋傑，洩密給跳槽日商東京威力的陳力銘，去年11月初便遭聲押獲准，本月5日及東京威力盧姓員工一起被追加起訴，全案卷證並已移送智慧財產及商業法院，今（8日）下午會開接押庭。

陳韋傑。（圖／中天新聞）

據了解，陳韋傑在去年11月偵查階段就已遭檢方聲押獲准，此次連同追加起訴卷證一併移交智慧法院，法官今天上午已經先行閱卷了解案情，午休後將由法官開庭，再交由合議庭評議決定是否繼續羈押。

廣告 廣告

回顧全案，檢方調查發現東京威力的雲端硬碟內存有台積電「項次19」國家核心關鍵技術，包含「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密，經清查後確認存取人為陳力銘，而資料原始來源就是陳韋傑竊取，再洩密給他。

由於陳力銘在偵查過程中坦承犯行，並主動把陳韋傑供出，檢方考量其配合態度求處7年徒刑，日後可能獲合議庭減刑，相較之下陳韋傑因犯後態度不佳，檢方從重求刑8年8個月。

而東京威力盧姓員工，被控在得知陳力銘案發後，為規避責任刪除相關上傳檔案，涉嫌妨害刑事調查且否認犯案，遭檢方求處1年徒刑，至於東京威力公司因調查期間積極配合檢方，提供相關證據有助釐清案情，檢方求處罰金2500萬元。

延伸閱讀

徹夜搜救F-16飛官辛柏毅！「照明彈」劃破夜空 網留言集氣

心衛之狼涉性侵少女 石崇良：1個月內研議「查詢狼社工平台」

影/狀況緊急！新北「加工廠大火」4人受困中