影/台積電高雄廠驚險瞬間！吊繩斷「太空包」重砸吊車

台積電位於高雄市楠梓區的廠區建設工地昨（18）日晚間驚傳吊掛作業意外，外包廠商進行吊掛時疑似繩索斷裂，導致太空包墜落砸中吊車車頭，所幸未造成人員傷亡。南科管理局今（19）日證實，已下令相關吊掛作業停工，並將派員前往稽查。

工程單位派遣大型車輛將受損的吊車運離現場。（圖／翻攝自 爆料公社 ）

據悉，意外發生於昨（18）日晚間8時許，當時吊車正在執行吊掛作業，懸吊在半空中的太空包因繩索不明原因斷裂，瞬間從高處墜落。重量達數公斤的太空包重重擊中吊車車頭，發出巨大聲響，衝擊力道驚人，導致吊車車頂嚴重凹陷，目睹過程的工人全被嚇壞。事故發生後，工程單位隨即調派大型車輛，將受損的吊車運離施工區域，以確保現場安全。此次意外雖然造成設備損壞，所幸未釀人員受傷。

太空包重重擊中吊車車頭 。（圖／翻攝自記者爆料網）

南科管理局今（19）日證實此事，將派員前往現場進行稽查，並已命令相關吊掛作業停工。至於事故確切原因，包括是否涉及設備老化、操作疏失或其他安全管理問題，目前仍待進一步調查釐清。

