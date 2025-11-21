影／台網美「全身名牌」吃霸王餐 26秒證據片流出

華裔網紅Pei Chung多次被揭發在美國紐約吃霸王餐。（圖／翻攝自lu.pychung IG）





華裔網紅Pei Chung經常在IG上炫耀Prada、Louis Vuitton和Hermes等精品，卻多次被揭發在美國紐約吃霸王餐。9日她遭爆在一家餐廳消費後一口未動、佔座滑手機長達5小時，現在現場畫面也曝光了。

根據《紐約郵報》報導，由店員所拍攝的畫面顯示，Pei Chung坐在角落桌位，點了布拉塔起司沙拉、培根蛋黃義大利麵及煎鮭魚共77美元（約新台幣2412元），而她只是將美食上傳IG，食物一口都沒碰，並去了廁所，更獨自在餐廳待了5個小時遲遲不離開。

店員表示，店長一眼就認出她，「她點了三道主菜，我的經理知道這是個騙局，他走過去告訴她，『嘿，除非妳付錢，否則這些食物妳別想留著。』」甚至聲稱要報警，沒想到Pei Chung竟回應「好啊，那就報警」，經理隨即把她的餐點都收走，不過她仍待在店內滑手機長達5小時。

店員指出，「她百分之百是為了出名和博取關注，警察抓她的次數越多，她就能從中獲得越多的名氣，越是臭名昭著」、「警察也不想費勁寫報告、把她抓進監獄什麼的，她也知道這一點，警察來得越頻繁，她就能創作出越多的內容」，而Pei Chung曾多次假扮成美食部落客在當地高檔餐廳吃霸王餐，並在社群平台上炫耀偷竊行為而被捕5次，其他業者指出，「她會盛裝打扮，走進一些知名餐廳，點價值數百美元的食物，騙取他們的錢財，然後在Instagram上發文，就好像是餐廳請她發文一樣」。



